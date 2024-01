GameStop Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gamestop liegt derzeit bei 691,02, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als teuer angesehen werden kann und in fundamentalen Kriterien als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt Gamestop eine Rendite von -31,29 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -3,52 Prozent in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Dies führt zu einer negativen Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Gamestop-Aktie aktuell als "Schlecht", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 6,2 USD, was einem Abwärtspotenzial von -62,85 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Gamestop in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.