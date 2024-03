GameStop Aktie: Der Knall ist da!

Die Aktie von Gamestop bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %. Dieser Wert liegt unter dem Branchendurchschnitt von 3,48 %, was darauf hindeutet, dass die Dividende als schlecht eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Gamestop-Aktie um -11,32 % über dem gleitenden Durchschnittskurs von 17,05 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 14,3 USD, was einer Abweichung von +5,73 % entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung und Einschätzung von Aktien beeinflussen. In Bezug auf Gamestop zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung gezeigt, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.