GameStop Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Gamestop verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,29 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche durchschnittlich um -6,16 Prozent, was bedeutet, dass Gamestop im Branchenvergleich um -25,12 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -4,58 Prozent, wobei Gamestop um 26,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Gamestop diskutiert, wobei sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch hauptsächlich mit positiven Themen rund um Gamestop, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Gamestop derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,42 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,42 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Gamestop-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 18,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,78 USD liegt, was einer Abweichung von -20,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,29 USD, was einer Abweichung von -3,34 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gamestop auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.