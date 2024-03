GameStop Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Gamestop-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,65 USD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 15,26 USD, was einem Unterschied von -13,54 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim 50-Tages-Durchschnitt von 14,87 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Gamestop in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an mehr Tagen negative Themen dominierten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung für die Gamestop-Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 6,2 USD liegt und somit eine potenzielle Fallrate von -59,37 Prozent bedeutet. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor, aber basierend auf dem letzten Schlusskurs, wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.