GameStop Aktie: Finger weg?

Die Aktie von Gamestop wird von Analysten langfristig als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine als gut und eine als schlecht eingestuft. Es gab keine Updates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Kurs von 6,2 USD, was einer Erwartung von -57,97 Prozent entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 691, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Dieser Wert liegt um 1742 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Bezüglich der Dividendenrendite liegt Gamestop mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Gamestop gesprochen wurde. In den letzten Tagen hat sich die Stimmung jedoch geändert, und heute wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.