GameStop Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Gemäß einer Analyse von 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten hat die Gamestop-Aktie ein durchschnittliches Rating von "Schlecht" erhalten. Kein Analyst bewertete die Aktie als "Gut" oder "Neutral", während nur einer sie als "Schlecht" einstufte. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,2 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 57,71 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 14,66 USD fallen könnte. Insgesamt erhält Gamestop somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Gamestop in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Aktie mit einer Unterperformance von -15,03 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,68 Prozent verzeichnete, schnitt Gamestop mit einer Unterperformance von 15,25 Prozent schlecht ab. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gamestop mit 0 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,76 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wurde die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gamestop-Aktie bei 18,19 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,66 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -19,41 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 beträgt derzeit 15,58 USD, was einer Distanz von -5,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.