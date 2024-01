GameStop Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Internet und die sozialen Medien spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben. In Bezug auf Gamestop wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gibt es eine positive Veränderung in der Stimmungsänderung, die zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Gamestop.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Gamestop liegt bei 53,07 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 37,02 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gamestop beträgt derzeit 691, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.