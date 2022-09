GameStop-Aktie: Dies müssen Sie jetzt unbedingt wissen!

Liebe Leser, der Aktienpreis von GameStop ist seit langem nicht mehr an geschäftliche Fundamentaldaten gekoppelt. Es handelt sich um den Urtyp und die Quintessenz einer Meme-Aktie, ein Golem für alles, was die Leute in den sozialen Medien sagen. Vielen Aktionären ist die Tatsache, dass das Unternehmen Videospiele in seinen Ladengeschäften und auf seiner Website verkauft, völlig egal. Aus diesem Grund… Hier weiterlesen