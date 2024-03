GameStop Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Gamestop zeigt eine Rendite von -16,02 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel", die eine mittlere Rendite von 0,74 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Gamestop mit 16,75 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Gamestop liegt bei 56,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40,79 ebenfalls an, dass Gamestop weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen über Gamestop veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Gamestop, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Gesamtbewertung "Schlecht" für die Gamestop-Aktie.