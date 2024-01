GameStop Aktie: Augen auf!

Die Dividendenrendite von Gamestop liegt auf Basis der aktuellen Kurse bei 0 %, was 3,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Gamestop war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wobei positive Themen an zwei Tagen und negative Themen an sieben Tagen dominierten. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Stimmungsänderung deuten auf ein insgesamt negatives langfristiges Stimmungsbild rund um die Aktie von Gamestop hin. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Gamestop eine Performance von -31,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,52 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -23,77 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Gamestop ebenfalls deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.