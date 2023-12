GameStop Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Gamestop 691, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Gamestop somit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Gamestop beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -3,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Gamestop eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Gamestop eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, wobei an fünf Tagen die Richtung nicht eindeutig war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Gamestop daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Aktienkursperformance erzielte Gamestop in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -12,27 Prozent fielen, was einer Underperformance von -19,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,63 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Gamestop 29,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.