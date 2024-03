GameStop Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Gamestop zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -30,86 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" mit einer mittleren Rendite von 0,85 Prozent liegt Gamestop mit 31,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ergibt eine Einschätzung von "Gut". In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -15,35 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,72 USD mit dem aktuellen Kurs von 15 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Gesamtbewertung von 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird auf 6,2 USD festgesetzt, was einer erwarteten Performance von -58,67 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung von "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.