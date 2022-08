GameChange Solar kündigt 6 GW Tracker-Factory im Mittleren Westen an und erhöht die Kapazität in den USA auf 14 GW

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire) -GameChange Solar gab heute bekannt, dass eine neue 6 GW Tracker-Röhrenanlage im Februar 2023 im Mittleren Westen der USA in Betrieb gehen wird, um GameChange bei seinem schnellen Wachstum auf dem US-Markt zu unterstützen. Diese hochmoderne, hochautomatisierte Anlage ermöglicht es GameChange, die Kapazität seiner US-Tracker-Röhren auf 14 GW zu erweitern.Derick Botha, Chief Commercial Officer bei GameChange Solar, sagte: „Angesichts der wachsenden Geschäftstätigkeit unserer Kunden ist GameChange bestrebt, seine umfangreiche Produktionsbasis in den USA weiter auszubauen, um schnelle Lieferungen und Flexibilität in unserer Lieferkette zu ermöglichen."Kontakt:Kontakt- und Medienanfragen richten Sie bitte an Derick Botha +1 (302) 528-2125E-Mail: derick.botha@gamechangesolar.comVerwandte Linkshttps://www.gamechangesolar.com/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1872069/GameChange_Solar_6_GW_Midwest_Tracker_Factory.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpgOriginal-Content von: GameChange Solar, übermittelt durch news aktuell