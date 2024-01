GameChange Solar eröffnet Solartracker-Fabrik in Brasilien

Norwalk, Conn. (ots/PRNewswire) -Brasilianische Entwicklungsbank (BNDES) erteilt FINAME-Zertifikat für die Solartracker des Unternehmens zur Erfüllung der brasilianischen Anforderungen für den lokalen AnteilGameChange Solar (GCS), ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen, kosteneffizienten Solartracker-Lösungen für Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen, gab die Eröffnung einer neuen Fabrik sowie eines Schulungs-, Service- und technischen Supportzentrums ausschließlich für seine Genius Tracker™-Solartracker-Systeme in Feira de Santana, Bahia, Brasilien, bekannt.Die brasilianische Fabrik befindet sich in Feira de Santana, Bahia, und wurde im November 2023 in Betrieb genommen. Sie verfügt über eine Produktionskapazität von 2,5 GW an Nachführsystemen und kann erweitert werden, um die zusätzliche Nachfrage zu decken. Die brasilianische Fabrik wird nicht nur den lokalen Markt bedienen, sondern auch andere lateinamerikanische Länder mit Genius Trackern beliefern können.Darüber hinaus hat die brasilianische Entwicklungsbank (BNDES) die FINAME-Zertifizierung für die GameChange Solar Genius Tracker erteilt und damit den Kunden der Branche zugesichert, dass die Tracker die brasilianischen Anforderungen an den Inlandsanteil und den Herstellungsprozess erfüllen.„Die Eröffnung unserer neuen Fabrik in Brasilien zeigt das Engagement von GameChange Solar für die brasilianische Solarwirtschaft", sagte Vikas Bansal, Internationaler Präsident bei GameChange Solar. „Als weltweit führender Anbieter von Solartracker-Technologie freuen wir uns, dass wir in einem der am schnellsten wachsenden Solarmärkte der Welt operativ tätig sind, FINAME-konform sind und hochwertige Solarjobs anbieten können. Wir haben den Betrieb aufgenommen und werden sofort mit der Ausführung von Aufträgen beginnen."Ion Accosta, Operations Director & Head of Brazil bei GameChange Solar, fügte hinzu: „Die Fabrik und das Servicezentrum zusätzlich zu unserem Geschäftssitz in São Paolo zu haben, ist ein großer Schritt für uns in Brasilien. Wir werden in der Lage sein, unseren Kunden einen unvergleichlichen Service zu bieten, da wir Fertigung, Schulung, Service und Support im Land anbieten können."Jüngsten Prognosen von Absolar, dem brasilianischen Solarenergieverband, zufolge könnten die Neuinvestitionen in der brasilianischen PV-Industrie im Jahr 2024 38,9 Mrd. BRL (7,8 Mrd. USD) übersteigen, wobei die Entwickler in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 9,3 GW an Solarkapazität installieren werden.Informationen zu GameChange SolarGameChange ist ein weltweit führender Anbieter von Solartracker-Lösungen, die in Solarenergieprojekten für den öffentlichen Bereich und für Freiflächenanlagen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Wir haben mehr als 26 GW an Solartracker- und fest installierten Systemen geliefert, die durch überlegene Technik, innovatives Design und Großserienfertigung eine schnelle Installation, bankfähige Qualität und einen unschlagbaren Wert bieten. Unsere Produkte ermöglichen es den Solarmodulen in Kraftwerken, dem Lauf der Sonne über den Himmel zu folgen, die Leistung der Anlage zu optimieren und sie gleichzeitig vor schädlichen Witterungseinflüssen zu schützen.Darüber hinaus baut GameChange Solar über seine Tochtergesellschaft GeniusBOS ein Produktportfolio für die umfassenderen Anforderungen an das Gleichgewicht von Solaranlagen auf.Weitere Informationen finden Sie unter GameChange Solar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4071477-1&h=1177442625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4071477-1%26h%3D378486895%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gamechangesolar.com%252F%26a%3DGameChange%2BSolar&a=GameChange+Solar).lisa.andrews@gamechangesolar.comKontakt:Lisa AndrewsMarketingleiterinGameChange Solarlisa.andrews@gamechangesolar.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2321649/GameChange_Solar_Brazil_Factory_for_LinkedIn.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gamechange-solar-eroffnet-solartracker-fabrik-in-brasilien-302039478.htmlOriginal-Content von: GameChange Solar, übermittelt durch news aktuell