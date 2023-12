Gambling.com Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gambling-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 26 für die letzten 7 Tage. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI bei 75,15 und zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Gambling-Aktie insgesamt 5 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt "Gut" waren. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 13,5 USD zeigt sich ein Aufwärtspotenzial von 39,18 Prozent, was von den Analysten als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Kommentare und Meinungen zu diesem Wert waren größtenteils neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Gambling-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 11,34 USD, während der Aktienkurs bei 9,7 USD liegt, was einer Abweichung von -14,46 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 11,75 USD zeigt eine Abweichung von -17,45 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit dem Rating "Schlecht" bewertet.