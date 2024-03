Gambling.com Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Insight Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers aufzeigt. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Gambling-Aktie, liegt der Wert aktuell bei 47. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,11 eine ähnliche Tendenz und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtanalyse der RSIs kommt somit zu einem "Neutral"-Rating für die Gambling-Aktie.

Anhand von 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten erhält die Gambling-Aktie durchschnittlich ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten geben an, dass die Aktie um 56,98 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Gambling. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Insgesamt erhält die Gambling-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse, während die Analysten und Anleger zu einer "Gut"-Bewertung tendieren.