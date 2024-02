Gambling.com Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Diskussion über das Glücksspiel in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf das Glücksspiel wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen über das Glücksspiel in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Außerdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie des Glücksspiels in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist das Glücksspiel derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,26 USD, während der Kurs der Aktie (9,23 USD) um -18,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 9,39 USD, was einer Abweichung von -1,7 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Glücksspiel-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 13,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie um 46,26 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Zusammengefasst erhält das Glücksspiel von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.