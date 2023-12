Gambling.com Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Gemäß der Analyse der Analysten liegt die Gesamtbewertung für die Aktie von Gambling bei "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 43,62 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,4 USD entspricht. Daher wird die Aktie von Analysten insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gambling-Aktie ergibt sich auf Basis verschiedener Zeiträume. Der RSI7 liegt bei 37,35, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 78,86 liegt und somit eine negative Bewertung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungsanalyse der Anleger in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Äußerungen in den letzten Tagen. Die Anleger waren an vier Tagen positiv gestimmt und an weiteren vier Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Gambling daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigen die Analysen der Analysten, des Relative Strength Index, des Sentiments und des Anlegerverhaltens, dass die Gambling-Aktie eine positive Bewertung erhält.