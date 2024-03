Gama Aviation Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Gama Aviation-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 73,24 GBP aufgewiesen, was einer Abweichung von +27,66 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,5 GBP entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 93,03 GBP, was einer Abweichung von +0,51 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Gama Aviation-Aktie mit 40,6 Prozent um 38 Prozent darüber. Die Branche "FluggeSchlechtschaften" verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,18 Prozent, wobei Gama Aviation mit 28,42 Prozent deutlich darüber liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gama Aviation aktuell bei 5,33, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,89 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Gama Aviation gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.