Gam Holding Adr Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Gam liegt bei 65,66, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 57,35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Gam in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,74 Prozent, was einer Underperformance von -52,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Gam sogar um 53,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Gam überwiegend positiv diskutiert, allerdings haben in den letzten ein, zwei Tagen negative Themen die Diskussion dominiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Gam als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 7,29 liegt die Aktie insgesamt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" (24,03). Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".