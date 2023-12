Gam Holding Adr Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Gam wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,29, was einem Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,56 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gam-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,51 CHF, während der aktuelle Kurs bei 0,4 CHF liegt, was zu einer Abweichung von -21,57 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,44 CHF unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -9,09 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gam-Aktie liegt bei 56,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 59,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus also ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich eine Performance der Gam-Aktie von -45,74 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,95 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -52,69 Prozent im Branchenvergleich für Gam. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,73 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Gam um 53,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.