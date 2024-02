Gam Aktie: Das hat Konsequenzen!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gam bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,29 Euro für jeden Euro Gewinn von Gam zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies ein Rückgang um 75 Prozent. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Gam diskutiert, mit positiven Themen, die an neun Tagen überwogen, und nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite von Gam bei -61,11 Prozent, was mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Kapitalmärkte-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei 4,19 Prozent, wobei Gam mit 65,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,347 CHF der Gam-Aktie mit -24,57 Prozent Entfernung vom GD200 (0,46 CHF) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,38 CHF, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -8,68 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Gam-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.