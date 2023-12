Gam Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Gemäß unserer Analyse ist die Aktie von Gam im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Kapitalmärkte unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,29, was einen Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,56 bedeutet. Auf dieser fundamentalen Basis erhalten wir eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation haben wir festgestellt, dass sich die Stimmung für Gam in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Gam eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Gam aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gam liegt bei 56,1 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch der RSI25 beläuft sich auf 59,89, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Gesamtbild ein Rating von "Neutral".

Sollten Gam Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Gam jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gam-Analyse.

Gam: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...