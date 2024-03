Gam Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Gam wird derzeit auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 7,29 bewertet, was 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 38,68 in der Branche "Kapitalmärkte". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gam derzeit mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 5,09%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gam-Aktie mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 84,46 als überkauft gilt. Auch bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 72, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" im Bereich des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.