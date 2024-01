Gam Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Anleger-Sentiment für die Gam-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen die Stimmung negativer war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die die Anleger ansprachen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gam-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,5 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 0,3915 CHF, was einen Unterschied von -21,7 Prozent darstellt. Daher wurde aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,42 CHF) lag der letzte Schlusskurs (-6,79 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Gam-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gam-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 52,76, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 57 eine neutrale Einstufung. Somit lautet die Gesamteinstufung für den RSI auf "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Gam-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" mit einer Rendite von -58,35 Prozent deutlich darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 10,49 Prozent aufweist, schneidet Gam mit einer Rendite von 68,84 Prozent schlecht ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Gam-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments eine positive Einschätzung erhält, jedoch aus charttechnischer Sicht und im Branchenvergleich mit einer negativen Bewertung konfrontiert ist.