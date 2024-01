Galp Energa Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Aktienkurs von Galp Energia verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,59 Prozent, was einer Überperformance von 21,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Energie" entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet wird, da der längerfristige Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird Galp Energia insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich und kaum verändert sind.

