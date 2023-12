Galp Energa Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Galp Energia hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 12,06 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 13,475 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +11,73 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 13,89 EUR, was einen Abstand von -2,99 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Galp Energia in sozialen Medien berichtet. Die Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt eine überdurchschnittliche Rendite von 27,59 Prozent im Vergleich zum Energiesektor und 22,59 Prozent im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Galp Energia-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 50,64. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Galp Energia basierend auf dem RSI.