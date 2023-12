Galp Energa Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Galp Energia hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 27,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Bereich im Durchschnitt lediglich um 5,36 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Galp Energia um satte +22,23 Prozent besser abgeschnitten hat. Auch im "Energie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 5,36 Prozent gut punkten und lag ebenfalls um 22,23 Prozent über dem Durchschnitt. Diese herausragende Leistung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Galp Energia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (54,84) zeigen eine neutrale Bewertung an.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Galp Energia bei 12,1 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,48 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 beträgt derzeit 13,86 EUR, was die Aktie neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Galp Energia kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.