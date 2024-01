Galore Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Tendenz. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Galore. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Galore mit 0,01 CAD derzeit um 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei -50 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Schlecht" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich, dass Galore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt hat. Im Branchendurchschnitt fielen ähnliche Aktien um -12,58 Prozent, was bedeutet, dass Galore im Branchenvergleich um -37,42 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der Durchschnittsrendite des "Materialien"-Sektors von -12,58 Prozent lag Galore um 37,42 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Galore in dieser Kategorie daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.