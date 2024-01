Galore Aktie: Quo vadis?

Galore: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Dividende von Galore beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Galore eine Performance von -50 %. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -39,65 % im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -10,35 % gefallen sind. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Galore mit -39,65 % unter dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Galore war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Galore durchschnittlich sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich daher sowohl aus dem Anleger-Sentiment als auch aus dem Buzz eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Galore.