Galore Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten Wochen gab es bei Galore keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, registriert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Galore daher für diese Stufe ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Galore liegt derzeit bei 50 Punkten, was anzeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt jedoch bei 100, was bedeutet, dass Galore hier überkauft ist, und das Wertpapier daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Galore-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Galore in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Bezogen auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Galore somit als "Gut" angemessen bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Galore im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 38,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,4 Prozent, und Galore liegt aktuell 38,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.