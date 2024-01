Galmed Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Galmed-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 55,56, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Galmed-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -91,79 Prozent erzielt hat, was mehr als 117 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,11 Prozent erzielt hat, liegt die Galmed-Aktie mit einem Wert von -111,9 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Galmed-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Galmed-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Galmed-Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".