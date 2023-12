Galmed Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) der Galmed-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 24 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,44, was auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Galmed.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen positiv verändert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Galmed bei 1,23 USD, während die Aktie selbst bei 0,44 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -64,23 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,38 USD, was die Aktie mit +15,79 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Die Gesamtnote ist daher "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Galmed 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent.