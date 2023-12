Galmed Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "USD Partners":

Aktienanalyse: Galmed erhält gemischte Bewertungen

Aktuell zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Galmed-Aktie mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,5 Prozentpunkten erzielen können. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Galmed bei 1,23 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,369 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -70 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,39 USD, was einer Distanz von -5,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Diskussion in den sozialen Medien neutral ausfällt. Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt, mit vier positiven und einem negativen Tag sowie neun tagen ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion vergibt daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bei Galmed.

Die Bewertung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Galmed bei 63,27 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 53,21 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.

Insgesamt zeigt sich daher, dass die Galmed-Aktie gemischte Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung und den Relative Strength-Index. Anleger sollten daher sorgfältig abwägen, bevor sie in diese Aktie investieren.