Galmed Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Galmed wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 34,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 47,51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält das Galmed-Wertpapier daher in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Galmed mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen für Galmed deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Galmed bei -91,79 Prozent, was über 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,12 Prozent verzeichnet, liegt Galmed mit einem Wert von -111,91 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.