Galmed Aktie: Jetzt knallt es!

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde bei Galmed eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Faktoren erhält Galmed auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, oder RSI, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 57,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 54,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Galmed-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 1,24 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,365 USD, was einem Unterschied von -70,56 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,44 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,05 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Galmed-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.