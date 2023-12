Galmed Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Galmed wird laut technischer Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,23 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,357 USD liegt, was einer Abweichung von -70,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,4 USD führt zu einer Abweichung von -10,75 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Galmed wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Galmed mit -91,79 Prozent um mehr als 156 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite mit 191,52 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 99,73 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.