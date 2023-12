Galliford Try Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die technische Analyse der Galliford Try zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 200,38 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 229 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +14,28 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 225,1 GBP, was einem Abstand von +1,73 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analyse der Stimmung unter den Anlegern zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Galliford Try in sozialen Medien überwiegend positiv sind. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wird deutlich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Galliford Try liegt bei 38,1, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 49,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.

Sollten Galliford Try Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Galliford Try jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Galliford Try-Analyse.

Galliford Try: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...