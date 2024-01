Galliford Try Aktie: Das kann keiner glauben

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung rund um Galliford Try neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Galliford Try von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 265 GBP, was einer Erwartung von 17,78 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Galliford Try. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Der Relative Strength-Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, ergibt für die Galliford Try-Aktie einen Wert von 56,25 für den RSI7 und 52,38 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.