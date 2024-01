Galliford Try Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 2 positive Bewertungen für Galliford Try abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Unternehmen liegt bei 265 GBP, was einer potenziellen Entwicklung von 17,78 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Galliford Try-Aktie positiv bewertet, da der aktuelle Kurs um 11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings erhält die Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Stimmung in Bezug auf die Einschätzungen zum Unternehmen. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert ist neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung. Somit erhält die Galliford Try-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.