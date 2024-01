Galliford Try Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Galliford Try-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 34, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 47,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Galliford Try durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Galliford Try insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 14,47 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Galliford Try-Aktie derzeit +1,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 13,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.