Galleon Gold Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral, und es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. Allerdings gab es verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Galleon Gold. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Galleon Gold beträgt derzeit 75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Galleon Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 0,16 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,17 CAD weicht somit um +6,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt ebenfalls bei 0,17 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Galleon Gold festgestellt werden. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Galleon Gold daher für diese Stufe ein "Schlecht" als Bewertung.