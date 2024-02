Gallant Venture Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der Gallant Venture-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Gallant Venture-Aktie gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge im Meinungsmarkt. Die Diskussionen in den sozialen Medien bezogen sich ebenfalls weder stark auf positive noch negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Gallant Venture-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,55 Prozent erzielt, was 8,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gallant Venture-Aktie aktuell bei 0,13 SGD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging ebenfalls bei 0,13 SGD aus dem Handel, was einen Abstand von 0 Prozent zum GD200 darstellt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von 0 Prozent.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs Aktienkurs und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Gallant Venture-Aktie.