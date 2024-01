Galilee Energy Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse für die Galilee Energy-Aktie zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,09 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 AUD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,06 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Galilee Energy basierend auf trendfolgenden Indikatoren also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Galilee Energy-Aktie ist insgesamt positiv, mit überwiegend positiven Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien. Daher ergibt sich hier eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage und die letzten 25 Tage zeigt, dass Galilee Energy eine "Neutral"-Bewertung erhält, da weder überkauft noch -verkauft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Galilee Energy in diesem Punkt.