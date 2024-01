Galiano Gold-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Galiano Gold erhält positive Bewertungen von Anlegern und Analysten

In den vergangenen zwei Wochen wurde Galiano Gold von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wurde die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für Galiano Gold 1 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kürzerfristig ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Somit wird die Aktie zuletzt mit einem "Neutral" bewertet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 29,5 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 1,8 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Galiano Gold liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 31,71 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Galiano Gold überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Galiano Gold mit einem Kurs von 1,39 CAD inzwischen +44,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +61,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht.