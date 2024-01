Galiano Gold Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass ein Titel kurzfristige Kursrücksetzer erfahren könnte, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Galiano Gold liegt der RSI7 aktuell bei 12,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Galiano Gold überverkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Galiano Gold von Analysten insgesamt mit einer "Gut"-, einer Neutral- und keiner Schlecht-Einstufung bewertet. Somit ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Gut". Allerdings ist die durchschnittliche Empfehlung für Galiano Gold aus dem letzten Monat "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 1,8 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 46,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analystenbewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Galiano Gold-Aktie von 1,23 CAD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,83 CAD) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (0,85 CAD) liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie auf dieser Basis.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Galiano Gold positiv sind, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Galiano Gold eine positive Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Sentiment und Buzz im Internet.