Galiano Gold Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Galiano Gold war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Galiano Gold derzeit bei 0,91 CAD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1,34 CAD gehandelt wird und damit einen Abstand von +47,25 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,18 CAD, was einer Differenz von +13,56 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für Galiano Gold abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 1,5 CAD für das Wertpapier besteht ein Aufwärtspotenzial von 11,94 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Galiano Gold insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Galiano Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 30,43 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 51,28 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Galiano Gold-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.