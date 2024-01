Galeria-Verwalter will Insolvenzverfahren noch im Sommer beenden

ESSEN (dpa-AFX) - Der vorläufige Galeria-Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus will schnell auf die Suche nach einem Investor gehen. Man werde einen Investorenprozess für das Unternehmen sehr kurzfristig starten, sagte Denkhaus am Dienstag in Essen. Ziel sei, "dass wir im Zeitfenster von sieben, acht Monaten dann auch dieses Insolvenzverfahren wieder verlassen können". Es gebe bereits Interessenten, sagte Denkhaus. Namen nannte er nicht. "Wir werden weitere Interessenten ansprechen. Die vorhandenen Interessenten können an diesem Prozess teilnehmen."/tob/DP/jha