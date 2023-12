Galera Therapeutics Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen. In Bezug auf die Diskussionen über Galera Therapeutics wurde eine starke Aktivität beobachtet, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Galera Therapeutics 2-mal positiv bewertet, 0-mal neutral und 1-mal negativ eingeschätzt. Langfristig wurde der Titel daher neutral bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs erwarten die Analysten eine erhebliche Kursentwicklung und setzen ein mittleres Kursziel bei 6 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Galera Therapeutics derzeit als neutral eingestuft wird, da der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage bleibt die Einstufung neutral. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale RSI-Einstufung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Galera Therapeutics derzeit negativ bewertet wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine schlechte Performance hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.