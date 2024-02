Galera Therapeutics Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Galera Therapeutics-Aktie abgegeben, wobei 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Galera Therapeutics. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 6 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 3108,56 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,187 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Galera Therapeutics gesprochen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Galera Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 10, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Galera Therapeutics.